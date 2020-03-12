AP: Конгресс США закрывается до 1 апреля из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Конгресс США закрывается для широкой общественности до 1 апреля из предосторожности в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в совместном письменном заявлении, которое обнародовали в четверг приставы Сената и Палаты представителей Конгресса.

В нем уточняется, что эти чрезвычайные меры начнут действовать сегодня с 17:00 по времени восточного побережья США (00:00 пятницы мск). При этом американские законодатели, сотрудники аппарата Конгресса, журналисты и официальные делегации сохранят доступ к Капитолию и всем другим зданиям Сената и Палаты представителей, отмечается в заявлении.

"В соответствии с инструкциями медиков и, прежде всего, недавними рекомендациями управления по вопросам здравоохранения мэрии Вашингтона, <...> приставы Палаты представителей и Сената издали временное распоряжение о закрытии для всех туров центра для посетителей Капитолия. Кроме того, доступ к Капитолию, а также зданиям Палаты представителей и Сената будет предоставляться только членам [Конгресса], сотрудникам аппарата, имеющей аккредитацию прессе и посетителям, прибывающим с деловыми целями. Это временное закрытие будет действовать с 5 часов вечера 12 марта до 8 часов утра 1 апреля", - указывается в документе.

"Мы принимаем эти меры ради здоровья и безопасности сотрудников Конгресса и общественности. Благодарим за понимание тех, чьи запланированные визиты [в Конгресс] окажутся отмененными вследствие нынешнего необходимого и предусмотрительного решения", - добавляют приставы.

Согласно последним данным американских СМИ, которые ссылаются на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 1282, умерли 37 человек. Случаи инфицирования выявлены в 44 штатах из 50, а также столичном федеральном округе Колумбия. Помимо столицы США, режим чрезвычайной ситуации введен в 24 штатах. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В России зарегистрированы 28 случаев заражения.