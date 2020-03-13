{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскачество дало рекомендации по умеренному употреблению вина

В организации подчеркнули, что максимум двух бокалов вина за обедом или ужином достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления и не перебрать с алкоголем
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Роскачество разработало рекомендации по умеренному употреблению вина и, в том числе, советует не допивать бутылку за один день, а закрыть его пробкой и хранить в холодильнике. Об этом говорится в сообщении организации.

"Одного, максимум двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна.

Как напомнили в Роскачестве, стандартный бокал вина вмещает от 125 до 150 мл вина. Таким образом, в стандартной бутылке - пять бокалов. "Вино можно закупорить той же пробкой, с которой оно продавалось, и поставить в холодильник на один-два дня. Качественное вино, особенно красное, вполне выдержит", - уверены эксперты.

Специалисты также напоминают о том, что даже умеренное употребление вина не стоит сочетать с занятиями спортом. "Среди известных спортсменов немало любителей вина и даже владельцев собственных винных брендов, но им вряд ли придет в голову употреблять вино перед тренировкой", - привели пример в Роскачестве.

Как сообщают эксперты, еще один тренд мирового винного потребления - легкие вина с небольшим содержанием алкоголя. Правда, выбирать его стоит аккуратно: низкий градус вина может свидетельствовать о том, что при брожении естественный алкоголь понизили добавлением воды, предупредили в Роскачестве. Понижение алкоголя до популярных, например, в Германии и Скандинавии 5% виноделы осуществляют при помощи специальной сложной техники. В России вином не может называться продукт с крепостью ниже 8%, и первое вино такой крепостью уже было выпущено на Кубани.

Алкоголь и диета

Говоря о влиянии алкоголя на процесс похудения, эксперты Роскачества утверждают, что худеющим лучше отдавать предпочтение сухим винам - в них нет сахара. При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром и т.д., поскольку они очень калорийны. Еще одно преимущество бокала сухого вина во время диеты - велика вероятность спокойно уснуть.

Как напомнили в Роскачестве, зеленый листок на этикетке или контрэтикетке импортного вина указывает, что оно произведено под контролем сертифицирующих организаций, и при его производстве, начиная с виноградника, не применялись различные химические препараты, в том числе гербициды. В России пока нет виноделен, сертифицированных зарубежными структурами, а собственный орган сертификации "органики" лишь недавно был создан Роскачеством.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Непал отменил все экспедиции на Эверест
В правительстве страны приостановили выдачу туристических виз до конца апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС