Роскачество дало рекомендации по умеренному употреблению вина

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Роскачество разработало рекомендации по умеренному употреблению вина и, в том числе, советует не допивать бутылку за один день, а закрыть его пробкой и хранить в холодильнике. Об этом говорится в сообщении организации.

"Одного, максимум двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления от сочетания еды с вином и не перебрать с алкоголем", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна.

Как напомнили в Роскачестве, стандартный бокал вина вмещает от 125 до 150 мл вина. Таким образом, в стандартной бутылке - пять бокалов. "Вино можно закупорить той же пробкой, с которой оно продавалось, и поставить в холодильник на один-два дня. Качественное вино, особенно красное, вполне выдержит", - уверены эксперты.

Специалисты также напоминают о том, что даже умеренное употребление вина не стоит сочетать с занятиями спортом. "Среди известных спортсменов немало любителей вина и даже владельцев собственных винных брендов, но им вряд ли придет в голову употреблять вино перед тренировкой", - привели пример в Роскачестве.

Как сообщают эксперты, еще один тренд мирового винного потребления - легкие вина с небольшим содержанием алкоголя. Правда, выбирать его стоит аккуратно: низкий градус вина может свидетельствовать о том, что при брожении естественный алкоголь понизили добавлением воды, предупредили в Роскачестве. Понижение алкоголя до популярных, например, в Германии и Скандинавии 5% виноделы осуществляют при помощи специальной сложной техники. В России вином не может называться продукт с крепостью ниже 8%, и первое вино такой крепостью уже было выпущено на Кубани.

Алкоголь и диета

Говоря о влиянии алкоголя на процесс похудения, эксперты Роскачества утверждают, что худеющим лучше отдавать предпочтение сухим винам - в них нет сахара. При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром и т.д., поскольку они очень калорийны. Еще одно преимущество бокала сухого вина во время диеты - велика вероятность спокойно уснуть.

Как напомнили в Роскачестве, зеленый листок на этикетке или контрэтикетке импортного вина указывает, что оно произведено под контролем сертифицирующих организаций, и при его производстве, начиная с виноградника, не применялись различные химические препараты, в том числе гербициды. В России пока нет виноделен, сертифицированных зарубежными структурами, а собственный орган сертификации "органики" лишь недавно был создан Роскачеством.

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