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Юристы посольства РФ изучают законность решения Киевсовета о разрыве договора аренды земли

Ранее городской совет Киева проголосовал за расторжение договоров с посольством России об аренде трех земельных участков, на которых предполагалось построить новые здания для российского диппредставительства

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Юристы посольства РФ на Украине сейчас изучают законность решения депутатов Киевсовета о разрыве договора аренды земельных участков с диппредставительством. Об этом корреспондент ТАСС сообщил в четверг представитель посольства.

"Сейчас работают наши юристы по этому вопросу", - сказал дипломат.

По его словам, посольство не было предупреждено о рассмотрении на сессии городского совета вопроса о разрыве договора. "В посольстве узнали об этом со СМИ. Нас никто не предупредил о рассмотрении данного вопроса на сессии Киевсовета", - отметил представитель посольства.

В четверг городской совет Киева проголосовал за расторжение договоров с посольством России об аренде трех земельных участков, на которых предполагалось построить новые здания для российского диппредставительства.

В Киевсовете подтвердили корреспонденту ТАСС о принятии данного решения.

Поводом для расторжения договоров с посольством РФ городские власти Киева назвали нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров. После возвращения участков в городскую собственность Киевский горсовет планирует разбить там скверы.

Три участка в историческом центре

Три земельных участка, расположенные в центральном Подольском районе украинской столицы, были предоставлены в 1998 году России в пользование сроком на 49 лет. На участках предполагалось построить новые здания посольства, консульства и резиденции посла. Однако здания не были возведены. При этом радикалы заявляли, что они не допустят здесь строительства российского дипучреждения.

Постоянная комиссия вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования под давлением депутатов-радикалов еще в феврале 2017 года подготовила проект решения о расторжении трех договоров аренды земельных участков в Подольском районе, предоставленных посольству Российской Федерации. Но земельный вопрос до рассмотрения на сессии не дошел. В МИД Украины тогда заявили, что вопрос предоставления земли посольствам других государств не входит в компетенцию Киевсовета.

Тогда заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил ТАСС, что договор аренды участков является серьезным документом, решение депутатов Киевского городского совета о расторжении такого договора с посольством России на Украине не так просто осуществить, "даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать".

В настоящий момент здание посольства России на Украине расположено на Воздухофлотском проспекте в западной части Киева.

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