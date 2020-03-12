В Швеции число заразившихся коронавирусом увеличилось до 639 человек

СТОКГОЛЬМ, 12 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 639. Об этом сообщила в четверг газета Expressen .

В большинстве случаев речь идет о людях в возрасте 40-60 лет. Инфицированные коронавирусом зарегистрированы во всех регионах страны.

Как пояснил на ежедневной пресс-конференции главный эпидемиолог страны Андерс Тегнель, если раньше заражение шведов происходило во время заграничных поездок, в Италию или Иран, то теперь инфицирование происходит внутри страны.

В столичном регионе общее число подтвержденных случаев составляет 267, в западных провинциях Вестра Гёталанд и Вермланд - 116 и 27 соответственно, в южной Сконе - 98.

Правительство на внеочередном заседании в среду приняло решение по запросу Управления здравоохранения запретить проведение мероприятий с участием более 500 человек - крупные спортивные соревнования, большие концерты, ярмарки и конференции. В среду было отменено традиционного празднование именин наследной принцессы Виктории во дворе Королевского дворца в Стокгольме, так как "на праздновании на ограниченном пространстве обычно собирается много людей", отметил Королевский двор.

Дорожная полиция временно отказалась от запланированных ранее проверок трезвости водителей на дорогах из-за вспышки COVID-19. Крупная сеть спортивных залов SATS также закрыла свои тренировочные заведения до улучшения ситуации со вспышкой коронавируса.