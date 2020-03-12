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Распространение коронавируса нового типа

Храм Саграда Фамилия закроют из-за коронавируса

Эта мера начнет действовать с 13 марта

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне будет закрыт для посетителей с 13 марта во избежание распространения нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе собора.

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В документе отмечается, что "было решено прекратить строительные работы и посещение храма". "Мера принимается для защиты посетителей и сотрудников" храма "от возможного риска заражения", уточняется в пресс-релизе. "Храм будет закрыт на неопределенный срок, но ситуация будет периодически изучаться", - говорится в публикации.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас число инфицированных в королевстве превысило 3 тыс., 86 человек умерли. Большинство заболевших выявлено в автономном сообществе Мадрид. Из-за заболевания было решено приостановить занятия в разных регионах страны.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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