Храм Саграда Фамилия закроют из-за коронавируса

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне будет закрыт для посетителей с 13 марта во избежание распространения нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе собора.

В документе отмечается, что "было решено прекратить строительные работы и посещение храма". "Мера принимается для защиты посетителей и сотрудников" храма "от возможного риска заражения", уточняется в пресс-релизе. "Храм будет закрыт на неопределенный срок, но ситуация будет периодически изучаться", - говорится в публикации.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас число инфицированных в королевстве превысило 3 тыс., 86 человек умерли. Большинство заболевших выявлено в автономном сообществе Мадрид. Из-за заболевания было решено приостановить занятия в разных регионах страны.