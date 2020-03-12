ВОЗ поблагодарила Россию за поставки тестов на коронавирус в другие страны

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила благодарность России за осуществление безвозмездных поставок в 10 стран мира тест-систем для диагностики коронавируса нового типа. Об этом заявила в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-1".

"Тесты сейчас находятся в более чем 10 странах мира. Всемирная организация здравоохранения очень благодарна Роспотребнадзору и правительству России, что безвозмездно они доставили эти тесты", - сказала она.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что отечественные тест-системы для диагностики коронавируса нового типа, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, поставлены уже в 10 стран. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии.