Форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" перенесен на осень 2020 года из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международный форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" перенесен на осень 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом в четверг сообщили в пресс-службы Минприроды России.

"Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики вынуждены сообщить о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все мероприятия Форума переносятся на осень 2020 года", - говорится в сообщении.

Форум переносится впервые за 10 лет своего существования. "Старт мероприятий должен был состояться 20 марта в Москве. В этом году запланирована особенная программа: статусные деловые, яркие культурные события, множество творческих коллективов и участников из арктических регионов, зарубежных представителей", - добавили в ведомстве.

Новая дата проведения мероприятия, а также обновленный вариант его программы будут опубликованы на официальном сайте форума.