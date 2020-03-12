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Форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" перенесен на осень 2020 года из-за коронавируса

За 10 лет существования мероприятие переносится впервые

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международный форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" перенесен на осень 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом в четверг сообщили в пресс-службы Минприроды России.

"Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики вынуждены сообщить о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все мероприятия Форума переносятся на осень 2020 года", - говорится в сообщении.

Форум переносится впервые за 10 лет своего существования. "Старт мероприятий должен был состояться 20 марта в Москве. В этом году запланирована особенная программа: статусные деловые, яркие культурные события, множество творческих коллективов и участников из арктических регионов, зарубежных представителей", - добавили в ведомстве.

Новая дата проведения мероприятия, а также обновленный вариант его программы будут опубликованы на официальном сайте форума.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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