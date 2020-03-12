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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ в ОАЭ проверяет информацию о еще одном заразившемся коронавирусом россиянине

Ранее сообщалось об одиннадцати новых случаях инфицирования коронавирусом в стране

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Посольство России в ОАЭ пока не располагает точной информацией о якобы еще одном заразившемся коронавирусом россиянине.

"Не можем пока ничего сказать. Проверяем информацию", - сказал ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Абу-Даби Максим Слесарев.

Ранее в четверг эмиратское информационное агентство ВАМ со ссылкой на министерство здравоохранения и профилактики сообщило об одиннадцати новых случаях инфицирования коронавирусом в стране. Среди заболевших, по данным агентства, один россиянин.

В понедельник Минздрав ОАЭ сообщил о 14 новых заразившихся, в том числе о россиянине. По словам Слесарева, посольство "все еще ожидает" от эмиратской стороны информацию по этому гражданину РФ.

В начале марта коронавирусом в ОАЭ заразились два члена российской велокоманды. В настоящее время они находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные российские спортсмены находятся на карантине в одном из отелей Абу-Даби.

 

Теги
ОАЭРаспространение коронавируса нового типа
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