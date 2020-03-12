СМИ: чиновник, сопровождавший Болсонару на встрече с Трампом, заражен коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Глава специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартен, сопровождавший Жаира Болсонару на субботний встрече с Дональдом Трампом в Майами, заражен коронавирусом. Об этом сообщила в четверг газета Folha de S.Paulo со ссылкой на супругу чиновника.

"Мой супруг вернулся из Майами и вчера сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат", - приводит газета цитату Софи Вайнгартен из родительского чата школы, в которой учатся дети супружеской пары. Отмечается, что официального подтверждения этой информации пока нет.

По словам супруги чиновника, он помещен дома на карантин и не контактирует с членами семьи.

Накануне стало известно о том, что у Вайнгартена, который входил в состав делегации вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы гриппа. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в минувшую субботу чиновник разместил у себя в "Инстаграме" фото, на котором он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных превысило 70 случаев в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - на карантине дома. Порядка 900 человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса".