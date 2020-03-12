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Две сельские школы и детский сад реконструируют в Липецкой области в 2020 году

Общий объем финансирования трех объектов составит около 440 млн рублей

ЛИПЕЦК, 12 марта. /ТАСС/. Детский сад и две сельские школы реконструируют в Липецкой области до конца текущего года в рамках реализации госпрограммы "Современный облик сельских территорий". Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Речь идет о школах в Тербунском и Добровском районах, а также детском саде в Хлевенском районе", - сказал он. По словам Артамонова, на эти цели из федерального бюджета выделено 283 млн рублей, а общий объем финансирования трех объектов, с учетом средств областной казны, составит около 440 млн рублей. "Сегодня в сельской местности региона живут почти 395 тыс. человек, это 36% населения Липецкой области", - пояснил глава региона.

В этой связи он отдельно остановился на проекте строительства нового корпуса средней школы райцентра Тербуны, рассчитанного на 200 мест. Основное здание школы было построено еще в сороковых годах прошлого столетия и сейчас вместе со строительством нового корпуса реконструируют и основное здание. При этом власти намерены контролировать ход работ в режиме онлайн при помощи установленных видеокамер.

"Это школа с углубленным изучением отдельных предметов, у которой есть пять филиалов в Тербунском районе, в школе обучается около 1,1 тыс. человек", - продолжил глава обладминистрации. Также учебному заведению присвоен статус региональной инновационной площадки, школа активно сотрудничает с районными предприятиями.

Как уточнил Артамонов, еще в 60-е годы прошлого века школа активно внедряла передовой педагогический опыт и делилась им с делегациями учителей многих регионов страны. "Поддержка села многократно окупается привлечением инвестиций и повышением объемов производства сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул Артамонов. 

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