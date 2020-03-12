Врачи заявили, что вернувшийся из Италии мужчина умер не из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Причиной смерти мужчины, который после возвращения из Италии был доставлен в медцентр в Коммунарке и впоследствии умер, стала не коронавирусная инфекция. Об этом в четверг сообщил в эфире программы "60 минут" на телеканале " Россия-1 " заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в медицинском центре в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, умер пациент, вернувшийся в середине февраля с севера Италии. Предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, - пневмония, утверждал Telegram-канал.

"Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз", - сказал Тюрин.

Он также опроверг наличие пневмонии у умершего пациента. "Нет, там не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения не имеет к инфекционному заболеванию вообще", - добавил он.