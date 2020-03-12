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Распространение коронавируса нового типа

В Москве расширят обучение врачей работе с пациентами с подозрением на коронавирус

Депздрав расширит обучение новым циклом онлайн-лекций

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы объявил о расширении обучения врачей всех медицинских учреждений города работе с пациентами с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.

"Департамент здравоохранения расширяет обучение новым циклом онлайн-лекций ведущих экспертов ведомства всех врачей о том, как вести себя с пациентами, у которых есть подозрение на коронавирус, и что мировая наука имеет для лечения этих пациентов", - уточнили в департаменте.

Обучение будет доступно для всех категорий врачей вне зависимости от того, где они работают: в приемной отделении, на вызовах, в реанимации или других отделениях. "Будут онлайн-трансляции, также видео будут размещены на сайте департамента здравоохранения Москвы", - добавили в пресс-службе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 100 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения. Шестеро из инфицированных находятся в Москве, двое - в Московской области, все посещали Италию за последние две недели.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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