В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

РИГА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Латвии приняло в четверг решение объявить в республике чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания кабинета министров.

"Чрезвычайное положение вступает в силу с момента принятия решения и до 14 апреля этого года с целью в это время ограничить распространение COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание]", - передает постановление правительства местное агентство LETA.