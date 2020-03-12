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Власти Петербурга и Ленинградской области синхронизируют усилия по развитию туризма

Власти регионов в феврале этого года начали работать над интеграционным планом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируют синхронизировать усилия по развитию сферы туризма, для этого была создана специальная рабочая группа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Власти регионов в феврале этого года начали работать над интеграционным планом, чтобы синхронизировать деятельность регионов в сферах социальной политики, транспортной инфраструктуры, обращения с отходами, здравоохранения. В четверг губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретились, чтобы обсудить вопросы интеграции.

"На сегодняшней встрече определили, что решения будут приниматься координационным советом, структуру которого предстоит расширить президиумом и рабочими группами. Совместные рабочие группы будут готовить отраслевые решения по созданию интегрированной системы соцзащиты, транспорта, дорожной инфраструктуры, тарифной политике, туризму, продовольственной безопасности, обращению с отходами, сохранению и развитию зеленого пояса вокруг города", - написал по итогам встречи Дрозденко в своем официальном аккаунте в соцсети Instagram.

Первое заседание обновленного координационного совета планируется провести в мае текущего года. Первыми вопросами для рассмотрения запланированы: разработка мероприятий по интеграции систем социальной поддержки жителей города и области, транспортной системы, совместное развитие туризма, обеспечение продовольственной безопасности и оценка численности населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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