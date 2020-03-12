Премьер Канады принял решение о самоизоляции, его супругу проверяют на коронавирус

ОТТАВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перешел на домашний режим работы из-за появившихся у его супруги Софи симптомов гриппа. Об этом в четверг сообщили в канцелярии главы канадского правительства.

"У недавно вернувшейся из Лондона (Великобритания) жены премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо начали проявляться симптомы гриппа, в том числе у нее был небольшой жар [вчера] поздно вечером", - говорится в заявлении. Она прошла тест на наличие коронавируса в ее организме, результаты будут известны в ближайшее время. Сейчас женщина помещена на домашний карантин.

"Доктор посоветовал премьер-министру продолжать свою ежедневную деятельность, так как у него нет никаких симптомов заболевания. Однако в качестве меры предосторожности премьер-министр предпочел режим самоизоляции и будет работать из дома до получения результатов теста Софи", - заявили в канцелярии. В связи со сложившейся ситуацией Трюдо уже отменил ряд встреч, а часть из них проведет в режиме телефонного разговора.

В Канаде первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован 25 января. На данный момент заболевание пневмонией нового типа выявлено у 103 человек, один заболевший умер.

Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились. По данным Минздрава Канады, 79% заболевших - это люди старше 40 лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.