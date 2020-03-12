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В Северной Осетии более 800 семей беженцев получат сертификаты на приобретение жилья

На эти цели выделили 2,34 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Северная Осетия направит в 2020 году более 2,3 млрд рублей на приобретение жилья для семей вынужденных переселенцев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и архитектуры, сертификаты получат более 800 семей.

"В прошлом году на реализацию мероприятий по жилищному обустройству семей вынужденных переселенцев было выделено 1,8 млрд рублей. В этом году сумма значительно выше - 2,34 млрд рублей. Сертификаты получат более 800 семей", - сказал собеседник агентства.

В 2018 году Северная Осетия получила более 1 млрд рублей на обеспечение вынужденных переселенцев жильем. Его получили более 500 семей.

Жилищные сертификаты выделяются в рамках целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

В Северной Осетии находятся вынужденные переселенцы, переехавшие в республику из Южной Осетии и Грузии после грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах. В настоящее время в очереди на получение жилья около 900 семей.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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