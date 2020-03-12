Reuters: ЕК отправила своих сотрудников работать на дому с 16 марта из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия отправила весь свой персонал работать на дому с 16 марта в связи с распространения коронавируса в Европе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на европейский источник.

"Еврокомиссия с понедельника отправляет своих сотрудников работать на дому из-за коронавируса", - отмечает агентство.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель в совместном заявлении "осудили одностороннее решение властей США о запрете на въезд в страну европейцев из-за вспышки коронавируса".

Общее число зараженных в Бельгии достигло 399 человек, 3 человека умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.