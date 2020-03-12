{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Reuters: ЕК отправила своих сотрудников работать на дому с 16 марта из-за коронавируса

Общее число зараженных в Бельгии достигло 399 человек

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия отправила весь свой персонал работать на дому с 16 марта в связи с распространения коронавируса в Европе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на европейский источник.

"Еврокомиссия с понедельника отправляет своих сотрудников работать на дому из-за коронавируса", - отмечает агентство.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель в совместном заявлении "осудили одностороннее решение властей США о запрете на въезд в страну европейцев из-за вспышки коронавируса".

Общее число зараженных в Бельгии достигло 399 человек, 3 человека умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

 

Теги
БельгияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Утерянную после Революции утварь из Исаакия покажут на выставке в часовне Спаса на Крови
Предметы были найдены в последние 2,5 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС