В России приостанавливают пропуск через границу для иностранцев, прибывающих из Италии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство России приняло решение в связи с распространением коронавируса нового типа приостановить пропуск через государственную границу граждан Италии и иностранцев, въезжающих в страну с ее территории, кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в опубликованном в четверг распоряжении кабмина.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации: ФСБ России с 00:00 по московскому времени 13 марта 2020 года временно приостановить: пропуск через государственную границу Российской Федерации граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", - говорится в документе.

Также будет приостановлен пропуск в страну прибывающих из Италии иностранцев и лиц без гражданства. Отмечается, что ограничение не распространяется на граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.