В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки. Четверо граждан находятся в Москве, один - в Краснодарском крае, один - в Калининграде, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

Три человека, которые контактировали с новыми заразившимися коронавирусом в Москве, находятся на домашнем карантине. "В настоящий момент установлен круг близких контактов заболевших. Два родственника пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Один человек направлен в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине", - говорится в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось до 34. Всего коронавирус зафиксирован у 31 гражданина России, вернувшегося из-за рубежа, и двух граждан КНР.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии", - сообщили в штабе.