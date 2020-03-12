Утерянную после Революции утварь из Исаакия покажут на выставке в часовне Спаса на Крови

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Предметы церковного обихода из Исаакия, утерянные после революции и найденные сотрудниками Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" в последние 2,5 года, представят в часовне петербургского собора Спас на Крови, входящего в состав музея, в новом туристическом сезоне. Об этом рассказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС начальник отдела учета фондов музея Юлия Ушкова.

"Мы собираем те предметы, на которых изображаются наши храмы, произведения мастеров, принимавших участие в оформлении храмов, мемориальные предметы. Первым нашим обретением стал серебряный крест с надписью: "В дар Исаакиевскому собору от благодарных купцов Санкт-Петербурга, 1859 г.". Буквально недавно поступило большое серебряное кадило и на нем гравированная надпись: "В память освобождения крестьян 1861 г.", - сказала Ушкова. Она уточнила, что крест был найден в антикварной лавке в городе Углич, куда во время Революции бежал священник Исаакиевского собора, привезший оттуда множество предметов церковного обихода. Всего на выставке будет представлено более 60 экспонатов.

По словам директора музея Юрия Мудрова, работа музейного комплекса "Исаакиевский собор" проходит в штатном режиме и пока не предусматривает особых мер, касающихся распространения коронавируса. "Сегодня было собрано оперативное совещание, где обсуждались вопросы работы в этом направлении. Мы следим за этим. Все, что необходимо, мы сегодня обсуждали, безусловно, мы об этом думаем, но пока работаем в обычном режиме", - отметил Мудров.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, туристический поток в музейном комплексе с начала года возрос по сравнению с тем же периодом прошлого года: 410 тысяч человек посетили музей по данным на 10 марта, в прошлом году за это же время побывали около 320 тысяч. Всего в 2019 году музейный комплекс "Исаакиевский собор" посетили более 4 млн российских и зарубежных туристов.

Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Спас на Крови, воздвигнутый в память о трагической гибели императора Александра Второго в 1881 году, начал строиться в 1883 году, окончательный проект 1887 года принадлежал архитектору Парланду. Здание храма является объектом культурного наследия федерального значения.