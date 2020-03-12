Центр дневного пребывания для реабилитации одиноких женщин с детьми откроют в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Центр дневного пребывания для детей, чьи матери оказались в сложной жизненной ситуации, откроют в Махачкале на средства Фонда президентских грантов, создание центра станет продолжением проекта "Школа жизни", в рамках которого получают помощь молодые женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, рассказала ТАСС руководитель регионального общественного движения "Дагестан без сирот" Раисат Османова.

Проект "Школа жизни" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, итоги которого были подведены в феврале. Сумма грантовой поддержки составит более 2,4 млн рублей.

"У нас уже много лет действует "социальная гостиница", где наши подопечные временно проживают, получают питание, помощь врачей и психологов, учатся кройке и шитью, домоводству, компьютерной грамотности. У многих из них есть дети, в прошлом году мы открыли для них группу кратковременного пребывания. Сейчас мы планируем создать центр дневного пребывания для детей, чьи мамы не живут в нашей "социальной гостинице", но также нуждаются в помощи, в том числе, по присмотру за детьми, которых по разным причинам невозможно устроить в детское дошкольное учреждение", - рассказала Османова.

По ее словам, проект реализуется с 2011 года. К Раисат Османовой, ранее работавшей в органах опеки, стали обращаться бывшие воспитанницы детских домов и интернатов, которые приехали в Махачкалу из других районов республики в поисках "лучшей жизни", а итоге оказались фактически на улице - без жилья и работы.

"Я стала изучать вопрос - узнала, что есть центр для таких женщин в Санкт-Петербурге, поехала туда, познакомилась - и стала писать проект, пытаясь применить этот опыт к дагестанскому менталитету. В 2011 году проект выиграл первый грант, это позволило арендовать квартиру и открыть социальную гостиницу <…> Привлекли специалистов, чтобы научить этих девочек готовить, вести домашнее хозяйство, шить, работать с компьютером. Стали шить самые простые, но необходимые в каждом доме вещи - кухонные "прихватки", постельное белье, ночные сорочки", - пояснила инициатор проекта.

Поскольку у многих подопечных проекта есть дети, решено было организовать для них группу дневного пребывания, где они могли бы находиться, пока мамы учатся и работают. В рамках нового проекта, получившего президентский грант в 2020 году, группа будет расширена - в нее смогут приходить дети, мамы которых не живут в социальной гостинице, но также нуждаются в помощи.

Найти себя в жизни

За все время реализации проекта "Школа жизни" подопечными гостиницы стали более 70 молодых женщин. Среди них - не только выпускницы детских домов, но и другие молодые женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

"Большинство из них сейчас уже нашли свое место в жизни, устроились на работу. Например, одна девушка стала визажистом, кто-то занимается торговлей. Одна из наших подопечных - родом из Калининграда, вышла замуж за дагестанца, но семейная жизнь не сложилась, она попала к нам. Сейчас у нее появилась мечта - она хочет вернуться домой и создать подобный проект там", - рассказала руководитель движения "Дагестан без сирот".

Сейчас в социальной гостинице живут три мамы с детьми. Новый центр будет рассчитан на десять человек. Инициаторы проекта подбирают для него удобное и просторное помещение, занимаются формированием группы. Планируется, что работать новый центр начнет с апреля.