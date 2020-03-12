Областная дума поддержала идею о присвоении Иваново звания "Города трудовой доблести"

ИВАНОВО, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы единогласно поддержали инициативу о присвоении Иваново звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба областного парламента.

"С первых месяцев войны город Иваново стал играть ведущую роль в снабжении Красной армии текстильной продукцией, из которой шилось обмундирование для солдат, теплое белье, плащ-палатки, парашюты, а также делались медицинские расходные материалы", - цитирует пресс-служба слова спикера областной думы Марины Дмитриевой.

По ее словам, во время войны машиностроительные предприятия города также производили бензозаправщики, минометы, корпуса снарядов, мины, авиационные бомбы, гранаты и другое снаряжение, а также боеприпасы.

Постановление Ивановской областной Думы будет направлено губернатору региона.

Как сообщалось 1 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Согласно закону, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Их финансирование должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и других источников.