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Распространение коронавируса нового типа
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Пашинян прерывает агиткампанию по референдуму из-за новых случаев заражения коронавирусом

В Армении зарегистрировали 6 заболевших

ЕРЕВАН, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил прервать свой отпуск и проведение агиткампании по конституционному референдуму из-за выявления 2 новых случаев заражения коронавирусом.

"К сожалению, должен сообщить, что у нас зафиксированы 2 новых случая заражения новым типом коронавируса. В связи с этим я прерываю свой отпуск и возвращаюсь к работе. Очевидно, что завтра также отменяются все запланированные мероприятия в рамках агиткампании по конституционному референдуму. Также завтра не будут работать школу, вузы и дошкольные учреждения. О других решениях мы сообщим завтра", - отметил он.

Пашинян также сообщил, что 3 из 6 зараженных новым типом коронавириса уроженцы города Эчмиадзина (20 км от Еревана) и являются родственниками.

До это Минздрав страны сообщал о 4 случаях заражения коронавирусом, а также о госпитализации свыше 90 граждан страны.

Парламент Армении 6 февраля на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума, цель которого - добиться досрочной отставки членов и председателя КС. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении референдума о конституционных поправках 5 апреля.

Теги
АрменияРаспространение коронавируса нового типа
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