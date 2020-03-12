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Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил, что не встревожен из-за контакта с бразильским чиновником с коронавирусом

Ранее сообщалось, что глава специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартен сопровождал Болсонару на субботней встрече с Трампом в Майами, позже у него подтвердили коронавирус

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не встревожен в связи с тем, что он, возможно, контактировал с помощником бразильского президента Жаира Болсонару, у которого диагностирован новый коронавирус. Об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам в четверг в Белом доме во время встречи с премьером Ирландии Лео Варадкаром.

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Глава специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартен сопровождал Болсонару на субботней встрече с Трампом в Майами. Накануне стало известно о том, что у Вайнгартена выявлены симптомы гриппа, позднее портал G1 сообщил, что бразильские власти подтвердили информацию о заражении Вайнгартена коронавирусом. В свою очередь Вайнгартен ранее разместил у себя в Instagram фото, на котором он стоит рядом с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

"Я слышал что-то об этом, мы ужинали вместе со всей [бразильской] делегацией во Флориде. Не знаю, был ли [его] помощник по коммуникациям там, если был, то был. Но мы не делали чего-то необычного, мы [с бразильским президентом] сидели рядом в течение какого-то промежутка времени, у нас была отличная беседа, он [Болсонару] проделывает отличную работу в Бразилии, мы выясним, что произошло, как я полагаю, они сейчас проходят тесты", - сказал Трамп.

"Скажем так: я не обеспокоен", - добавил хозяин Белого дома.

По данным газеты "Эстаду ди Сан-Паулу", Болсонару и члены делегации, сопровождавшей его в поездке в США, находятся сейчас под наблюдением врачей на предмет возможного инфицирования коронавирусом.

По данным, размещенным на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США зарегистрированы 938 предполагаемых или подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 38 штатах и в столичном федеральном округе Колумбия. 29 человек скончались. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом - 267 - зафиксировано в штате Вашингтон, в штате Нью-Йорк выявлено 173 случая, в штате Калифорния - 152.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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