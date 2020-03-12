Реализацию пилотного проекта по раздельному сбору мусора начнут в двух городах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению системы раздельного сбора мусора планируют реализовать в двух дагестанских городах - Каспийске и Дербенте, где впервые будут установлены контейнеры для сбора разных видов отходов, сообщается в четверг на официальной странице правительства Дагестана в Instagram со ссылкой на министра природных ресурсов республики Набиюлу Карачаева.

"Мы приступили к реализации пилотного проекта по раздельному сбору мусора параллельно в городе Каспийске и Дербенте. Это станет примером для всех других муниципалитетов", - приводятся в сообщении слова Карачаева.

По его словам, в этих городах впервые будут установлены разные виды контейнеров - в частности, бункеры для строительного мусора, по форме напоминающие кузов грузовой машины, контейнеры для стекла, урны для ртутьсодержащих отходов.

Уточняется, что внедрение новой системы обращения с коммунальными отходами обсуждалось в четверг на заседании под руководством главы Дагестана Владимира Васильева, при этом глава республики акцентировал внимание на вопросах утилизации медицинских отходов. По словам Карачаева, в настоящее время работа по утилизации медицинских отходов ведется совместно с республиканским Минздравом, а также при участии территориальных управлений Росздравнадзора и Роспотребнадзора. "Направлено письмо и видеоматериалы по этой теме в республиканскую прокуратуру. Мы обязательно наведем в этом направлении порядок", - приводятся в сообщении слова министра.

В сентябре 2019 года в департаменте Росприроднадзора по СКФО сообщали ТАСС, что в Дагестане будет создана межведомственная рабочая группа для решения проблемы обращения с медицинскими и биологическими отходами. По информации департамента, ситуация с утилизацией медотходов, которые размещаются в общей массе твердых коммунальных отходов, в республике является одной из наиболее актуальных проблем по обеспечению экологической безопасности.