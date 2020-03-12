{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Пустынные улицы, закрытые рестораны и музеи. Как изменился Рим из-за коронавируса

В городе работают только продуктовые магазины и аптеки
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
© Вера Щербакова/ТАСС
© Вера Щербакова/ТАСС
© Вера Щербакова/ТАСС
© Вера Щербакова/ТАСС
© Вера Щербакова/ТАСС

РИМ, 12 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Угроза распространения коронавируса полностью изменила облик Рима всего за два дня. 

На эту тему
В поисках нулевого пациента. Как Италия стала европейским очагом коронавируса

Улицы опустели не только в центре, но и на периферии города. Отдельные прогуливающиеся встречаются в парках, и от того, что их единицы, они еще больше бросаются в глаза. Правительство Италии с 12 марта распорядилось закрыть все рестораны и бары, а также магазины (за исключением продуктовых и аптек). Музеи и другие учреждения культуры, включая археологические памятники, закрыты с 8 марта. Для любого передвижения - как внутри городов и страны, так и за ее пределами - нужно предоставить обоснования: по причинам рабочей необходимости, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Даже при выходе за продуктами в магазин, в которых пока не наблюдается дефицита, можно наткнуться на контрольную проверку.

Так, у корреспондента ТАСС в центре города - на площади Венеции - полицейские в медицинских масках спросили документы. При этом они собственноручно заполнили и заверили сертификат, в котором указано, что передвижение - на личном транспорте - обосновано профессиональными обязанностями. 

Поскольку туристы еще остаются в городе, гостиницы открыты. В одной из них, у фонтана Треви служащий пояснил, что "ожидается специальное распоряжение о закрытии". Пока такого пункта в официальных правительственных декретах нет. 

Несмотря на висящие повсюду таблички "закрыто", кто-то в городе все-таки работает. В первую очередь это коммунальные службы, которые собирают мусор. По дорогам ездят фургоны курьерских служб. Интернет-торговля и доставка еды на дом не запрещены, и e-commerce - единственный торговый сектор, который хоть как-то спасается от громадных потерь. Примечательно, что "спаслись" и лавки "сувенирной еды", где туристам продают разноцветные макароны и классические итальянские ликеры в бутылках в виде "сапога" Апеннин. По классификации такие лавки в центре подпадают под продуктовые. Наряду с аптеками и супермаркетами правительство оставило открытыми газетные киоски, почтовые отделения, банки и табачные лавки.

Спецпроект на тему
Мир в масках. Как коронавирус меняет жизнь людей в городах Безлюдные улицы и пустые прилавки — в фотопроекте ТАСС

Гарантирована работа общественного транспорта. Автобусы ходят практически пустые, пассажиры в них, как правило, в масках. На станциях такси скопление машин. "Мы работаем по сменам, поэтому обязаны выезжать", - пояснил таксист Роберто. Он рассказал, что ежедневно салон машины обрабатывается дезинфицирующим средством. "Это и для нашей безопасности", - сказал он. Клиентов почти нет. "Я здесь стою почти три часа уже", - продолжил он. На вопрос, опасаются ли водители заразиться, Роберто ответил "очень" и взял первого за три часа клиента в маске.

Военнослужащие охраняют особо уязвимые объекты - посольства, государственные учреждения, входы в метро. Станции подземки открыты, но поезда ходят реже. Продолжаются работы над строительством третьей ветки метро - С. Некоторые рабочие в масках, некоторые нет - по личному выбору.

"Побродить по пустому Риму"

Один из знакомых сказал, что с удовольствием приехал бы. "Побродить по пустому Риму или Венеции - это же эксклюзивно", - заметил он. Но сейчас такая возможность есть у единиц, среди которых журналисты. Новых туристов в Италию не пускают, на этом фоне авиакомпании, продолжающие полеты, сокращают число рейсов до минимума.

Римские улицы пока не подвергают санитарной обработке, но власти могут закрыть городские парки, в которых группами гуляют подростки, не соблюдая положенной безопасной дистанции в метр. 

Папа Римский Франциск в своей утренней мессе, которую решил транслировать онлайн, призвал молиться за правительства "в этой сложной ситуации". "Я хотел попросить вас вознести молитву за правительства - за тех, кто должен принимать решения, которые непопулярны и не нравятся людям. Но это делается во имя вашего же блага. Часто власти чувствуют себя одинокими, непонятыми", - отметил Франциск.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Профиль для детей появится на платформе КиноПоиск HD
Подписка включит российские и зарубежные популярные мультфильмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС