Пустынные улицы, закрытые рестораны и музеи. Как изменился Рим из-за коронавируса

РИМ, 12 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Угроза распространения коронавируса полностью изменила облик Рима всего за два дня.
Улицы опустели не только в центре, но и на периферии города. Отдельные прогуливающиеся встречаются в парках, и от того, что их единицы, они еще больше бросаются в глаза. Правительство Италии с 12 марта распорядилось закрыть все рестораны и бары, а также магазины (за исключением продуктовых и аптек). Музеи и другие учреждения культуры, включая археологические памятники, закрыты с 8 марта. Для любого передвижения - как внутри городов и страны, так и за ее пределами - нужно предоставить обоснования: по причинам рабочей необходимости, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Даже при выходе за продуктами в магазин, в которых пока не наблюдается дефицита, можно наткнуться на контрольную проверку.
Так, у корреспондента ТАСС в центре города - на площади Венеции - полицейские в медицинских масках спросили документы. При этом они собственноручно заполнили и заверили сертификат, в котором указано, что передвижение - на личном транспорте - обосновано профессиональными обязанностями.
Поскольку туристы еще остаются в городе, гостиницы открыты. В одной из них, у фонтана Треви служащий пояснил, что "ожидается специальное распоряжение о закрытии". Пока такого пункта в официальных правительственных декретах нет.
Несмотря на висящие повсюду таблички "закрыто", кто-то в городе все-таки работает. В первую очередь это коммунальные службы, которые собирают мусор. По дорогам ездят фургоны курьерских служб. Интернет-торговля и доставка еды на дом не запрещены, и e-commerce - единственный торговый сектор, который хоть как-то спасается от громадных потерь. Примечательно, что "спаслись" и лавки "сувенирной еды", где туристам продают разноцветные макароны и классические итальянские ликеры в бутылках в виде "сапога" Апеннин. По классификации такие лавки в центре подпадают под продуктовые. Наряду с аптеками и супермаркетами правительство оставило открытыми газетные киоски, почтовые отделения, банки и табачные лавки.
Гарантирована работа общественного транспорта. Автобусы ходят практически пустые, пассажиры в них, как правило, в масках. На станциях такси скопление машин. "Мы работаем по сменам, поэтому обязаны выезжать", - пояснил таксист Роберто. Он рассказал, что ежедневно салон машины обрабатывается дезинфицирующим средством. "Это и для нашей безопасности", - сказал он. Клиентов почти нет. "Я здесь стою почти три часа уже", - продолжил он. На вопрос, опасаются ли водители заразиться, Роберто ответил "очень" и взял первого за три часа клиента в маске.
Военнослужащие охраняют особо уязвимые объекты - посольства, государственные учреждения, входы в метро. Станции подземки открыты, но поезда ходят реже. Продолжаются работы над строительством третьей ветки метро - С. Некоторые рабочие в масках, некоторые нет - по личному выбору.
"Побродить по пустому Риму"
Один из знакомых сказал, что с удовольствием приехал бы. "Побродить по пустому Риму или Венеции - это же эксклюзивно", - заметил он. Но сейчас такая возможность есть у единиц, среди которых журналисты. Новых туристов в Италию не пускают, на этом фоне авиакомпании, продолжающие полеты, сокращают число рейсов до минимума.
Римские улицы пока не подвергают санитарной обработке, но власти могут закрыть городские парки, в которых группами гуляют подростки, не соблюдая положенной безопасной дистанции в метр.
Папа Римский Франциск в своей утренней мессе, которую решил транслировать онлайн, призвал молиться за правительства "в этой сложной ситуации". "Я хотел попросить вас вознести молитву за правительства - за тех, кто должен принимать решения, которые непопулярны и не нравятся людям. Но это делается во имя вашего же блага. Часто власти чувствуют себя одинокими, непонятыми", - отметил Франциск.