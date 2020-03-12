Пустынные улицы, закрытые рестораны и музеи. Как изменился Рим из-за коронавируса

Улицы опустели не только в центре, но и на периферии города. Отдельные прогуливающиеся встречаются в парках, и от того, что их единицы, они еще больше бросаются в глаза. Правительство Италии с 12 марта распорядилось закрыть все рестораны и бары, а также магазины (за исключением продуктовых и аптек). Музеи и другие учреждения культуры, включая археологические памятники, закрыты с 8 марта. Для любого передвижения - как внутри городов и страны, так и за ее пределами - нужно предоставить обоснования: по причинам рабочей необходимости, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Даже при выходе за продуктами в магазин, в которых пока не наблюдается дефицита, можно наткнуться на контрольную проверку.

Так, у корреспондента ТАСС в центре города - на площади Венеции - полицейские в медицинских масках спросили документы. При этом они собственноручно заполнили и заверили сертификат, в котором указано, что передвижение - на личном транспорте - обосновано профессиональными обязанностями.

Поскольку туристы еще остаются в городе, гостиницы открыты. В одной из них, у фонтана Треви служащий пояснил, что "ожидается специальное распоряжение о закрытии". Пока такого пункта в официальных правительственных декретах нет.

Несмотря на висящие повсюду таблички "закрыто", кто-то в городе все-таки работает. В первую очередь это коммунальные службы, которые собирают мусор. По дорогам ездят фургоны курьерских служб. Интернет-торговля и доставка еды на дом не запрещены, и e-commerce - единственный торговый сектор, который хоть как-то спасается от громадных потерь. Примечательно, что "спаслись" и лавки "сувенирной еды", где туристам продают разноцветные макароны и классические итальянские ликеры в бутылках в виде "сапога" Апеннин. По классификации такие лавки в центре подпадают под продуктовые. Наряду с аптеками и супермаркетами правительство оставило открытыми газетные киоски, почтовые отделения, банки и табачные лавки.