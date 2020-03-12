Борис Джонсон объявил о переходе к стадии замедления темпов распространения коронавируса

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Великобритания переходит к действиям по замедлению темпов распространения в стране коронавируса нового типа. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон по завершении чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Он назвал распространение вируса "наихудшим кризисом для системы общественного здравоохранения в жизни целого поколения". Как сообщил премьер-министр, отныне все люди с симптомами коронавируса должны будут самоизолироваться на неделю и обращаться ко врачу, только если их состояние ухудшится.

Джонсон добавил, что закрывать школы, как это сделали власти соседней Ирландии, британские власти на данный момент не намерены.

По данным министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании на четверг, заболевание, вызываемое новым коронавирусом, диагностировано у 590 человек. Это на 134 человека больше, чем днем ранее. 10 человек умерли.

Основная цель подобных действий - попытаться оттянуть вспышку заболевания на лето. Таким образом, надеются в правительстве, система общественного здравоохранения будет лучше готова к тому, чтобы противостоять этой проблеме, чем в холодное время года. По мнениям врачей, которые приводят британские газеты, коронавирус распространяется с большей скоростью именно при холодной погоде, к тому же идет передача традиционных "зимних" вирусов гриппа, что создает дополнительные проблемы для больниц.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.