В США дебаты Байдена и Сандерса из-за коронавируса перенесли из Финикса в Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Общенациональные теледебаты бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса, участвующих в предвыборной гонке демократов в стране, из-за распространения нового коронавируса пройдут без присутствия зрителей и не в Финиксе (штат Аризона), как ожидалось ранее, а в американской столице. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг представителем Национального комитета Демократической партии США (НКДП).

Данная мера принята "в целях предосторожности и для сокращения числа поездок по стране", уточняется в документе. Байден и Сандерс проведут 15 марта дискуссию в "студии CNN в Вашингтоне без присутствия аудитории". В НКДП отметили, что на дебатах не будет присутствовать один из журналистов, который должен был выступить в роли модератора. Такое решение принято из-за того, что данный сотрудник Си-эн-эн контактировал с лицом, зараженным коронавирусом.

В настоящее время основное соперничество за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов идет между Байденом и Сандерсом.

Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой уже 864 делегатов от американских штатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Сандерс получил 710 голосов делегатов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.