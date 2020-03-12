Племянница Феллини не смогла приехать на выставку в Москве из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Племянница режиссера Федерико Феллини - Франческа Фаббри Феллини, которая выступила одним из кураторов выставки "Федерико Феллини: 100", из-за ситуации с коронавирусом не приехала в Москву на открытие проекта. Торжественное открытие выставки прошло в Музее кино на ВДНХ.

Она записала обращение, в котором рассказала, что не смогла приехать в Россию. "Добрый вечер из Римини, где я нахожусь, потому что, как вы, наверное, знаете, в Италии несколько дней назад был принят декрет под названием "Я остаюсь дома". Я очень хочу быть с вами, потому что очень люблю Россию", - сказала племянница Феллини.

"Федерико, когда я родилась в 1965 году, вместе с тетей Джульеттой подарили мне этот талисман. Вот так кусочек Москвы продолжает жить со мной в Италии", - сказала Франческа, показывая матрешку. Она добавила, что очень надеется вновь приехать в Россию.

Ранее в пресс-службе Музея кино сообщили, что племянница Феллини посетит открытие выставки "Федерико Феллини: 100", приуроченной к 100-летию со дня рождения режиссера. Москва стала городом открытия проекта - с марта 2020 года по март 2021 года проведение выставки "Федерико Феллини: 100" запланировано в крупнейших городах. В Москве выставка продлится до 14 апреля. В экспозиции более 170 экспонатов: плакаты, костюмы и реквизит из фильмов, редкие фотоматериалы, документы и рисунки маэстро.

Первая локальная вспышка заболевания в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания стали уже более 800 человек. На настоящий момент в Италии инфицированы более 10 тыс. человек, с начала вспышки в Италии выявлено более 12 тыс. случаев заражения, 1045 человек излечились. На территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение населения без весомой на то причины, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.