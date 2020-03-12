Би-би-си прокомментировала решение суда Москвы по BBC World News

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Би-би-си разочарована решением суда Москвы, оштрафовавшего британскую телерадиовещательную корпорацию и главного редактора входящего в ее состав телеканала BBC World News, но обещает обеспечить выполнение всех обязательств в будущем. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг представитель Би-би-си.

"Мы разочарованы решением суда оштрафовать нашего российского дистрибьютора на общую сумму в 36 тыс. рублей. Мы будем работать с компанией-дистрибьютором, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств в будущем", - сказала представитель новостной корпорации.

В четверг судебный участок мирового судьи № 178 Никулинского суда Москвы вынес новый штраф за нарушение российского законодательства главному редактору телеканала BBC World News, который входит в британскую телерадиовещательную корпорацию Би-би-си, Екатерине Якушенко - на этот раз на 5 тыс. рублей.

Якушенко была оштрафована на 5 тыс. рублей за нарушение ч. 2 ст. 13.21 КоАП - за отсутствие необходимой маркировки в повторах программ, содержащих потенциально опасную для здоровья и развития детей информацию. За аналогичное правонарушение суд оштрафовал также саму корпорацию на 20 тыс. рублей.

Ранее в четверг тот же суд оштрафовал Би-би-си за нарушение статьи 13.23 КоАП ("Нарушение порядка предоставления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров") на 10 тыс. рублей, а Екатерину Якушенко - на 1 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

В начале марта Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства - было выявлено нарушение требований законов "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и "Об обязательном экземпляре документов" в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК. В ведомстве уточнили, что, в частности, было выявлено отсутствие знака маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих "описание или изображение жестокости и насилия".