В Италии заявили, что благодарны россиянам за поддержку в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Италия получает от россиян поддержку в связи с эпидемией коронавируса и благодарна им за это. Об этом заявил министр-советник посольства Италии в России Гуидо Де Санктис, выступая на открытии выставки, посвященной столетию итальянского режиссера Федерико Феллини в Музее кино.

"В эти дни я получал очень много звонков и электронных писем от российских граждан, которых я лично не знаю, и которые выражали свою солидарность. И мы за это очень благодарны, потому что, когда поддерживают друзья, то все намного легче", - отметил министр-советник. Дипломат выразил надежду, что вскоре ситуация с распространением коронавируса в его стране стабилизируется.

Раннее в четверг правительство России приняло решение в связи с распространением коронавируса нового типа приостановить пропуск через государственную границу граждан Италии и иностранцев, въезжающих в страну с ее территории, кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.