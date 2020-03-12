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Распространение коронавируса нового типа

На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Всего в стране зарегистрировали 3 случая заражения

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.

"Зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране возросло до трех человек", - говорится в сообщении. По данным ведомства, инфекция обнаружена у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области. "Пациенты изолированы, им оказывают помощь, идет работа по определению людей, с которыми они могли контактировать", - уточнили в Минздраве.

Первый на Украине случай заражения зафиксирован в Черновцах 3 марта у мужчины, который прибыл из Италии.

На Украине в четверг для противодействия возможному распространению коронавируса на три недели введен карантин. До 3 апреля в стране будут закрыты все образовательные учреждения. Кроме того, аналогичные меры коснутся кинотеатров, развлекательных центров, а также введен запрет на проведение массовых мероприятий.

 

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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