Трамп заявил, что Олимпиаду в Токио можно было бы перенести на год из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что в связи со вспышкой нового коронавируса летние Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио, возможно, стоит перенести на год. Об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам в четверг в Белом доме во время встречи с премьером Ирландии Лео Варадкаром.

"Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год, может, они сделают это, если это возможно. Может быть, это невозможно. Полагаю, подобное никогда не происходило с Олимпийскими играми", - сказал американский лидер.

При этом он отметил, что в Японии была проделана "невероятная работа" по подготовке к соревнованиям. По мнению Трампа, игры лучше провести на год позже, чем проводить их в отсутствие зрителей. "Это мне нравится больше, чем пустые стадионы повсюду. Думаю, если вы отменяете их, проведите их годом позже. Это лучше, чем отсутствие толпы [зрителей]", - пояснил президент США.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Ранее в четверг губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, окажет воздействие на проведение летней Олимпиады в японской столице, хотя ее отмену она по-прежнему отвергает. Накануне член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси сообщил, что вопрос о судьбе соревнований может быть обсужден в конце марта. Ранее в интервью американской газете "Уолл-стрит джорнэл" он заявил, что оптимальным решением был бы перенос Олимпиады на год или два, а не ее отмена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.