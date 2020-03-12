В Калмыкии зафиксировали дефицит медицинских масок в аптечной сети

ЭЛИСТА, 12 марта. /ТАСС/. Дефицит медицинских масок в аптечной сети Калмыкии выявлен по итогам мониторинга, проведенного специалистами Росздравнадзора по республике, сообщила журналистам начальник отдела организации контроля в сфере здравоохранения ведомства Галина Никитенко.

"Ежедневно мы проводим мониторинг, и на протяжении последних дней отмечается отсутствие масок во всех аптечных организациях. Наиболее стабильная ситуация пока что в Кетченеровском районе республики", - сказала она, пояснив, что оптовики не могут закупить маски опять же из-за отсутствия предложений.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, в больницах региона имеется необходимый запас лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и оборудования, которые были приобретены на выделенные правительством средства. Минздравом выделены дополнительные средства для пополнения лекарственного запаса региональных больниц.

"Принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение масок для последующей реализации в сети аптек "Аптечного управления". Эти маски будут реализованы без наценки. Учреждения здравоохранения, согласно регламенту, перешли на усиленный режим работы, что также предполагает масочный режим. Членами оперштаба рекомендовано также применение обычных, пошитых многослойных марлевых масок", - сказали в пресс-службе Минздрава региона, пояснив, что такие маски можно носить до четырех часов и после термической обработки использовать многократно.

"Обсуждается вопрос возможности пошива многослойных марлевых масок на местном производстве", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Минздрава добавили, что во вторник у двух жительниц Калмыкии, ранее прибывших из эндемичных регионов - Италии и Кореи, были обнаружены первичные признаки вирусной инфекции. С подозрением на коронавирусную инфекцию они госпитализированы. Также изолированы под постоянное медицинское наблюдение пять человек из их близкого - контактного окружения. Результаты контрольного анализа ожидаются из Новосибирска в ближайшее время.