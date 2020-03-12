{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Белоруссии число заболевших коронавирусом увеличилось до 21

В Минздраве уточнили, что практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Число пациентов в Белоруссии, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

"На сегодняшний момент в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса", - отметили в Минздраве страны.

По информации ведомства, на момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными. "На тот момент они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на 3 день. К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали", - пояснили в Минздраве. Там уточнили, что "практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести".

В Минздраве сообщили, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провело более 10,5 тыс. тестов на COVID-19. В ведомстве также отметили, что первый пациент, у которого в Белоруссии был диагностирован COVID-19, был сегодня выписан из Минской инфекционной больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

 

Теги
БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Белоруссия ограничивает проведение массовых мероприятий с международным участием
Ограничения будут действовать до 6 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС