В Белоруссии число заболевших коронавирусом увеличилось до 21

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Число пациентов в Белоруссии, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

"На сегодняшний момент в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса", - отметили в Минздраве страны.

По информации ведомства, на момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными. "На тот момент они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на 3 день. К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали", - пояснили в Минздраве. Там уточнили, что "практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести".

В Минздраве сообщили, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провело более 10,5 тыс. тестов на COVID-19. В ведомстве также отметили, что первый пациент, у которого в Белоруссии был диагностирован COVID-19, был сегодня выписан из Минской инфекционной больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.