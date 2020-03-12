Коллегию Росмолодежи перенесли из-за ситуации с коронавирусом

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Коллегию Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая должна была состояться 26 марта, перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам в Казани сообщил руководитель агентства Александр Бугаев.

"Буквально сегодня мы, посоветовавшись с коллегами, приняли решение нашу коллегию, коллегию Росмолодежи, перенести на более позднее [время] для того, чтобы не подвергать риску здоровье участников", - сказал он. Бугаев выразил надежду, что вспышка заболевания не внесет больших корректив в план мероприятий.

"Мы со своей стороны подготовили, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, соответствующие разъяснительные рекомендательные письма в регионы организаторам наших мероприятий для того, чтобы все возможные меры, обеспечивающие безопасность участников, были приняты", - сказал он.

Коллегия должна была состояться 26 марта. "То есть на днях. Мы традиционно планировали коллегию всегда в самом начале весны. Мы надеемся, что обстановка, повлекшая решение, наладится", - сказал Бугаев.