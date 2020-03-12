Белоруссия ограничивает проведение массовых мероприятий с международным участием

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Ограничения на проведение массовых мероприятий с международным участием вводятся в Белоруссии на период до 6 апреля. Об этом сообщили в четверг в министерстве здравоохранения страны.

"Беларусь до 6 апреля ограничивает проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием", - отметили в Минздраве.

В ведомстве считают, что "основная задача на сегодняшний момент - снизить риск завоза вируса из других стран". "Поэтому сегодня, на специальном совещании в Совете министров, принято решение - до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием", - добавили в Минздраве.

Там уточнили, что разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. "Основная задача - без риска для собравшихся", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Белоруссии проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

На сегодняшний день число пациентов в Белоруссии, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21. Первый пациент, у которого в Белоруссии был диагностирован коронавирус, сегодня выписался из Минской инфекционной больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.