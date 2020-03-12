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Эксперт Минздрава: ежегодно в России рождаются около 2,5 тыс. детей с синдромом Дауна

Главный внештатный детский специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова отметила, что сегодня дети с синдромом Дауна живут по 50-60 лет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Порядка 2,5 тысячи детей с синдромом Дауна рождаются в России ежегодно, сообщила в интервью "Российской газете" главный внештатный детский специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова.

"По российской статистике в нашей стране каждый год рождается 2500 "солнечных детей", 85% рожениц отказываются от них в родильном доме. В том числе по рекомендации медицинского персонала. А вот в Скандинавии не зафиксировано ни одного отказа от таких детей. А в США более 2500 семей стоят в очереди на их усыновление. Информация к размышлению", - сказала она.

При этом эксперт Минздрава отметила, что сегодня дети с синдромом Дауна живут по 50-60 лет. Сейчас известно четыре фактора, которые определяют вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна: возраст матери, возраст отца, близкородственные браки, а также возраст бабушки по материнской линии.

"Оказалось, что наиболее значим как раз последний фактор: чем старше была бабушка, когда рожала мать ребенка, тем выше вероятность, что родится внук или внучка с синдромом Дауна", - сказала она.

По статистике, приведенной экспертом, риск рождения ребенка с синдромом Дауна среди женщин в возрасте 20 лет составляет один на 2 тыс. рождений, среди 35-летних - один к 365, 40-летних - один к ста. В 49 лет вероятность - один к 12.

21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна. Впервые он был проведен в 2006 году. Синдром Дауна - заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная 21-я хромосома.

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