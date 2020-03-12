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Распространение коронавируса нового типа
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В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у туристов, прилетевших из Москвы

О гражданстве туристов не сообщается

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Два случая заражения новым коронавирусом у туристов, прилетевших 3 марта из Москвы, зафиксированы в Израиле, сообщило в четверг Министерство здравоохранения еврейского государства.

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"Пациенты с коронавирусом 92 и 98 - туристы, которые прибыли в Израиль в рамках организованного тура. Они прибыли в Израиль 3 марта рейсом из Москвы в Тель-Авив SU502 [регулярный рейс компании "Аэрофлот"]", - говорится в сообщении.

Туристы жили в гостиницах в Тель-Авиве и Иерусалиме, посещали города Ашдод и Акко, Мертвое море и кратер Мицпе-Рамон на юге Израиля, а также кибуц Миром-Голан на Голанских высотах, сообщили в министерстве. 10 марта вечером они посещали ресторан Social club в Тель-Авиве, добавили в ведомстве. В ведомстве не стали указывать гражданство туристов, у которых обнаружен коронавирус.

К настоящему моменту, по данным Минздрава, на территории еврейского государства зарегистрировано 109 случаев заражения новым коронавирусом, три человека выздоровели, летальных исходов не было зафиксировано. В 21:00 мск в четверг вступило в силу предписание министерства здравоохранения, управления миграционного контроля и пограничной службы аэропорта Бен-Гурион об обязательном двухнедельном карантине для всех прибывающих на территорию еврейского государства иностранцев.

Теги
РоссияИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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