Горнолыжные курорты Тироля в Австрии досрочно закрываются 15 марта из-за коронавируса

ВЕНА, 12 марта. /ТАСС/. Горнолыжные курорты австрийской федеральной земли Тироль 15 марта досрочно завершают сезон катания из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщили в четверг власти этого региона Австрии, где расположены самые популярные горнолыжные комплексы.

"После совещания с представителями туристической отрасли Тироля сегодня было принято решение о закрытии подъемников в воскресенье, 15 марта 2020 года, на основании закона об эпидемии. Все объекты размещения будут официально закрыты с понедельника, 16 марта 2020 года. Понедельник был выбран для того, чтобы гости могли аккуратно вернуться с горнолыжных курортов", - говорится в заявлении пресс-службы региона.

Как заявил губернатор Тироля Гюнтер Платтер, для региона важно защитить здоровье гостей, сотрудников и местного населения. "Это решение было нелегким для нас, но мы несем ответственность за всех тирольцев и всех, кто находится в Тироле", - отметил он.

В четверг администрация тирольского курорта Ишгль первой объявила о досрочном завершении сезона катания с 14 марта. Сезон активного зимнего отдыха в Австрии обычно начинается в ноябре и длится по май в зависимости от погодных условий. Самые дорогие и популярные горнолыжные комплексы страны расположены в западных Альпах в федеральной земле Тироль: городах-курортах Кицбюэль, Кирхберг, Зёльден, Ишгль.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 361. Один человек умер, четыре выздоровели. Австрия 10 марта с целью борьбы с распространением нового вируса запретила до апреля проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек. Ограничения не касаются общественного транспорта, органов государственного управления, торговых центров и магазинов. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим с 16 марта до 12 апреля.