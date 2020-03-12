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Распространение коронавируса нового типа
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СМИ: президент Бразилии сдал анализы на коронавирус

Ранее стало известно, что у главы пресс-службы президента Бразилии Фабио Вайнгартена выявили коронавирус

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару и сопровождавшие его в ходе поездки в США члены делегации в четверг сдали анализы на новый коронавирус, после того как у высокопоставленного чиновника его администрации подтвердили наличие инфекции. Об этом сообщил портал G1.

По информации портала, помимо главы государства, которому 21 марта исполняется 65 лет, на коронавирус проверяют его 37-летнюю супругу Мишель, а также одного из сыновей - федерального депутата Эдуарду Болсонару. Анализы также сдали министры обороны - Фернанду Азеведу-и-Силва, и госбезопасности - Аугусту Элену. Главу МИД Бразилии Эрнесту Араужу, который еще не вернулся из поездки в США, также проверят на наличие инфекции и отправят на 14-дневный карантин, уточняет портал.

Результаты будут готовы в пятницу, 13 марта. До тех пор главе государства рекомендовано не покидать официальную резиденцию.

Накануне стало известно о том, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в минувшую субботу чиновник разместил у себя в "Инстаграме" фото, на котором он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных превысило 70 случаев в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - на карантине дома. Порядка 900 человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса".

Во вторник Болсонару усомнился в истинных масштабах проблемы нового коронавируса. По его мнению, СМИ излишне нагнетают ситуацию.

 

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирРаспространение коронавируса нового типа
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