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Распространение коронавируса нового типа

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Индии

Власти сообщили, что от вируса погиб житель округа Калбурги (Гулбарга), недавно вернувшийся из Саудовской Аравии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 марта. /ТАСС/. В Индии от коронавируса умер первый пациент. Как сообщил в Twitter министр здравоохранения южного штата Карнатака Би Шрирамулу, от вируса погиб житель округа Калбурги (Гулбарга), недавно вернувшийся из Саудовской Аравии.

"Скончавшейся 76-летний мужчина из Калбурги был пациентом с подозрением на коронавирус, который был подтвержден. Проводятся необходимые действия по отслеживанию контактов, изоляции и другие мероприятия в соответствии с протоколом", - сообщил чиновник.

По информации телеканала Эн-ди-ти-ви, 29 февраля мужчина вернулся из Саудовской Аравии, его проверили после прилета в аэропорту Хайдарабада, но на тот момент никаких симптомов у него не было. Однако 5 марта он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Пациент скончался 10 марта, но сообщили о его кончине от коронавируса только после того, как были сделаны все анализы, подтверждающие наличие вируса.

Как сообщило в четверг министерство здравоохранения Индии, коронавирусом в стране заразились 73 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

 

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ИндияРаспространение коронавируса нового типа
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