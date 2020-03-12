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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: король и королева Норвегии помещены на карантин

Симптомов заражения у них нет

ХЕЛЬСИНКИ, 12 марта. /ТАСС/. Король Норвегии Харальд V и королева Соня помещены на карантин из-за ситуации с коронавирусом, поскольку в последние две недели выезжали за рубеж. Об этом сообщил в четверг телеканал "ТВ2".

Телеканал уточняет, что королевская чета ранее в этом месяце была в Иордании. Карантин введен с сегодняшнего дня, симптомов заражения у них нет. Пятничное заседание правительства король проведет по видеосвязи.

Кроме того, на карантин отправлены и несколько министров норвежского правительства. Это в том числе министр здравоозранения Бент Хёйе, глава МИД Ине Эриксен Серейде и еще четверо.

В Норвегии зафиксировано уже более 620 случаев заражения коронавирусом и одна смерть от него. Первый случай заражения выявили в конце февраля.

С вечера четверга в стране закрылись по решению властей все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Кроме того, всех, кто возвращается в страну из зарубежных поездок за пределами стран Северной Европы после 27 февраля, будет помещен на домашний карантин на 14 дней.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

 

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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