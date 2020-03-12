Профиль для детей появится на платформе КиноПоиск HD

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD запускает детский профиль на своей платформе. Об этом в четверг сообщила контент-директор сервиса Ольга Филипук на презентации нового сезона кинотеатра.

"В 2020 году КиноПоиск впервые берется за детскую тему. В самое ближайшее время появится детский профиль", - отметила она, добавив, что сервис никогда не работал над тем, чтобы платформа была удобна и для детей.

Подписка включит российские и зарубежные популярные мультфильмы - "Малышарики", "Буба", "Леди Баг и Супер Кот", "Барбоскины", "Гравити Фолз" и другие. При этом часть мультфильмов будет доступна только на КиноПоиск HD.

Вместе с премьерой нового сезона классических "Смешариков" в 2D на КиноПоиск HD появится детский профиль с персональными рекомендациями.

"Вслед за "Смешариками" несколько лет назад у нас появился любимый нами проект вселенной "Смешарики" - "Малышарики", который рассчитан на самую малышовую нашу аудиторию, - сказал генеральный продюсер группы компании "Рики" Илья Попов. - Мы совместно с "КиноПоиском" приступили к производству нового сезона, в этом году появится новый сезон "Малышариков".

КиноПоиск - один из крупнейших русскоязычных интернет-сервисов о кино. Также с 2018 года платформа выступает как онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD, на котором пользователи могут получить доступ к нескольким тысячам фильмов, сериалов, мультфильмов, в том числе премьерных и эксклюзивных.