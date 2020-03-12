Епархия Рима постановила закрыть все церкви в столице Италии

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Руководство Римской епархии постановила закрыть все церкви в итальянской столице. О принятии такого беспрецедентного решения в четверг сообщило агентство ANSA .

"До 3 апреля закрывается доступ верующим ко всем приходскими церквям римской епархии и всем учреждениям культа", - говорится в заявлении епархии. Согласно соответственному декрету, исключение делается только для обитателей монастырей и других закрытых религиозных организаций. Как уточняется, такое решение принято в связи с распоряжением итальянских властей о карантине и Конференции итальянских епископов. Последняя ранее заявила о прекращении всех служб. У католиков идет Великий пост в преддверии Пасхи, которая выпадает на 12 апреля.

Как корреспонденту ТАСС пояснили в Ватикане, собор Святого Петра не подчиняется Римской епархии. Ранее сообщалось о закрытии главного католического собора для туристов, однако при перекрытой площади попасть в него практически невозможно и верующим.

В связи с распространением коронавируса папские воскресные проповеди и коллективные аудиенции переведены в видеоформат. Сам понтифик следует нормальному рабочему графику, сообщают в Ватикане.

Локальная вспышка коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля на севере страны. Общее число инфицированных превышает 15 тыс., из них 1016 умерли и 1258 вылечились.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.