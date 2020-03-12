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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 2,3 тыс.

Эпицентром распространения остается федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия с 688 случаями заражения

ТАСС, 12 марта. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии достигло 2369. Об этом сообщается в четверг в обновленной сводке института имени Роберта Коха.

В среду сообщалось о 1567 инфицированных. Эпицентром распространения остается федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия с 688 случаями заражения.

У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями. Умерли от последствий коронавируса пятеро жителей ФРГ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

 

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ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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