Киркоров перенес концерты в Прибалтике на осень из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров отложил до октября гастроли в Эстонии, Латвии и Литве, которые должны были состояться с 13 по 18 марта, в связи с мерами, предпринятыми в Прибалтике в борьбе с коронавирусом. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

Ранее в четверг правительство Литвы из-за угрозы распространения коронавируса приняло решение о временном закрытии школ и других воспитательных учреждений, отмене массовых мероприятий. Правительство Латвии также в четверг объявило чрезвычайное положение в стране до 14 апреля, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения заболевания, включая удаленное обучение во всех школах и вузах, отмену и запрет всех публичных мероприятий, собраний, шествий и пикетов численностью свыше 200 человек. В Эстонии принято решение не впускать круизные суда в порты Эстонии до 1 мая, а также прекратить продажу билетов у водителя в общественном транспорте Таллина.

"У Филиппа должны были состояться концерты в Эстонии, Литве и Латвии. В связи со сложившейся ситуацией вынуждены перенести концерты на октябрь", - сказала собеседница агентства.

Согласно афише на сайте артиста, шоу были запланированы в городах Таллин, Рига, Шяуляй, Вильнюс и Клайпеда.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.