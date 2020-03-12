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Распространение коронавируса нового типа

Представитель МИД КНР предположил, что военные США завезли коронавирус в китайский Ухань

Представитель китайского внешнеполитического ведомства не уточнил, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань с помощью военных США

ТАСС, 12 марта. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань Будьте откровенны! Обнародуйте данные [о зараженных коронавирусом в США]! США должны все нам объяснить!" - заявил чиновник.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства не уточнил, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань с помощью военных США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

 

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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