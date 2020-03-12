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Посольство РФ в Италии подготовило консульскую декларацию для выезда соотечественников

Декларация содержит просьбу посольства в адрес компетентных властей Италии беспрепятственно пропускать россиян, следующих к месту проживания в России

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Посольство России в Италии подготовило специальную консульскую декларацию для обеспечения беспрепятственного возвращения граждан России, включая постоянно проживающих на итальянской территории. Как сообщили в четверг в дипломатическом представительстве, данную декларацию можно скачать на сайте посольства.

"Рекомендуем распечатать этот документ (или сохранить на смартфоне) и предъявлять его вместе с заполненным модулем МВД Италии, необходимым для перемещения по стране, в том числе в аэропорт для вылета, (autocertificazione - также имеется на сайте посольства), а также другими документами представителям итальянских правоохранительных органов и других компетентных властей в случае необходимости. Данная декларация содержит просьбу посольства в адрес компетентных властей Италии беспрепятственно пропускать россиян, следующих к месту проживания в России", - говорится в сообщении.

Как пояснили дипломаты, в нынешних условиях карантина, который действует на территории всей Италии и предполагает запрет на передвижение населения без весомых причин, у российских граждан, обладающих видом на жительство в Италии или двойным гражданством, могут возникнуть затруднения с выездом в Россию. Они считаются гражданами, постоянно проживающими в Италии, которым запрещен выезд за границу без обоснования. В случае возникновения разногласий с представителями итальянских правоохранительных органов и других компетентных властей посольство настоятельно рекомендует избегать конфликта и незамедлительно обратиться в консульские учреждения РФ в Милане, Генуе, Риме и Палермо.

При этом отмечается, что для выезда временно находящихся на территории Италии в туристической или деловой поездке российских граждан препятствий нет. Однако все россияне должны внимательно следить за расписанием рейсов в связи с изменениями и отменами полетов ряда компаний в итальянские аэропорты, а также изменением работы самих аэропортов. "К нам поступают звонки от сограждан, чьи рейсы отменены. Мы предлагаем связаться с авиакомпаниями для получения информации о предлагаемых альтернативах или приобретать новые билеты на сохраняющиеся рейсы из Рима", - указали в посольстве.

"Аэрофлот" сохраняет авиасообщение с итальянской столицей, по четыре рейса в неделю между Римом и Москвой осуществляет Alitalia.

 

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