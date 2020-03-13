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Распространение коронавируса нового типа

У лидера крайне правой партии Испании выявили коронавирус

Первый случай заражения в стране был зафиксирован 31 января

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Лидер крайне правой партии Испании "Вокс" Сантьяго Абаскаль заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в четверг вечером в Twitter.

"Тест дал положительный результат, так что продолжу работать из дома", - написал он. Ранее у двух депутатов от "Вокс" был выявлен коронавирус. Также заболевание было подтверждено у двух министров испанского правительства.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина от общего числа - обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 3,1 тыс. заболевших, 84 человека умерли.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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